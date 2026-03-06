Polizei Wuppertal

POL-W: POL-W: W/RS/SG Pressekonferenz "Verkehrsunfallbilanz 2025" - Einladung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter

Wuppertal (ots)

Wie hat sich die Unfalllage im Bergischen Städtedreieck im Jahr 2025 entwickelt und wo hat die Polizei Schwerpunkte bei der Bekämpfung von Unfällen gesetzt?

Polizeipräsident Markus Röhrl und die Leiterin der Führungsstelle der Direktion Verkehr des Polizeipräsidiums Wuppertal, die Erste Polizeihauptkommissarin Christina Hermann, möchten interessierten Medienvertreterinnen und Medienvertretern die Verkehrsunfallbilanz 2025 der Kreispolizeibehörde Wuppertal vorstellen und erläutern.

Die Pressekonferenz findet

am Mittwoch, den 11.03.2026, ab 14:00 Uhr im Polizeipräsidium Wuppertal, Friedrich-Engels-Allee 228, 42285 Wuppertal, statt.

Anmeldung:

Aus organisatorischen Gründen ist es wünschenswert, dass sich Journalistinnen und Journalisten bei der Pressestelle der Polizei Wuppertal vorab anmelden.

