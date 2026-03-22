Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Viehtransporter verunfallt

Lippe (ots)

(LH) Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr (21.03.2026) verunfallte eine Zugmaschine samt Anhänger auf der Ostwestfalenstraße, kurz hinter der Einmündung Alte Poststraße in Fahrtrichtung Lemgo. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Anhänger von der Fahrbahn ab und stürzte rechtsseitig eine kleine Böschung hinab. Der 28 Jahre alte Fahrzeugführer aus Blomberg blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Anhänger war zu diesem Zeitpunkt mit 73 Schweinen beladen. Etwa 20 der Schweine konnten durch den Unfall aus dem Anhänger ausbrechen und liefen zeitweise frei auf dem angrenzenden Feld. Durch den Unfall verendeten insgesamt 15 Schweine. Das zuständige Veterinäramt erschien vor Ort. Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Bergung war die Ostwestfalenstraße bis etwa 13:40 Uhr teils komplett gesperrt.

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