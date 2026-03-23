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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Zigaretten und Geld aus Post-Filiale gestohlen.

Lippe (ots)

Eine Post-Filiale mit Lotto-Station in der Hornschen Straße war zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen (21./22.03.2026) das Ziel von Einbrechern. Sie verschafften sich über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Geschäft und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Zigaretten und Bargeld. Eine Zeugin hörte in der Nacht gegen 3 Uhr verdächtige Geräusche und beobachtete eine Person, die sich in Richtung Remmighauser Straße entfernte und mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnte. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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