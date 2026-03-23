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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 14-jähriger Roller-Fahrer ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor Polizei.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (22.03.2026) gegen 20.20 Uhr bemerkte ein Streifenwagen-Team im Bereich Bielefelder Straße/Sprottauer Straße einen Roller-Fahrer, der ohne Helm und Licht unterwegs war. Die Beamten wendeten und folgten ihm in die Straße "Im Lindenort". Dort fuhr der Rollerfahrer in einen kleinen Gehweg und verlor die Kontrolle über sein Kleinkraftrad, so dass er stürzte. Der 14-jährige Fahrer aus Detmold erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Der Junge war ohne Fahrerlaubnis auf dem Roller unterwegs, der zusätzlich aus einem Diebstahl stammte und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Roller wurde sichergestellt. Ausgelaufene Betriebsstoffe streute die Feuerwehr ab.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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