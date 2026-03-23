POL-LIP: Bad Salzuflen. Pedelec-Fahrer stürzt.

Lippe (ots) - In der Herforder Straße wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (20./21.03.2026) über ein Fenster in einen Hofladen eingebrochen. Die Unbekannten durchwühlten auf der Suche nach Diebesgut Schränke und entwendeten eine Geldbörse sowie mehrere Mettwürstchen. Im gleichen Zeitraum gingen Unbekannte ebenfalls einen Hofladen in der Hamelner Straße an. Hier versuchten sie über eine Tür sowie Fenster ...

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