Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Lkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Meschede (ots)

Am Montag, den 23.03.2026, um 05:57 Uhr, kam es in der Straße Breiter Weg in Meschede-Freienohl zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 26-jährige Frau aus Meschede befuhr mit ihrem Omnibus die dortige Ruhrtalbrücke in Richtung Oeventrop. Auf der Brücke kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw. Dieser flüchtete daraufhin in Richtung Meschede unerlaubt vom Unfallort. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem Lkw um einen weißen Sattelzug gehandelt haben soll. Laut Angaben der Omnibus-Fahrerin hat eine bislang unbekannte Zeugin den flüchtigen Lkw zunächst noch verfolgt, um ihn auf den Unfall aufmerksam zu machen. Weder der Lkw noch die Zeugin konnten im Nachgang angetroffen werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

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