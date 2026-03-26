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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfall gesucht

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 11:30 Uhr in der Straße Am Freigericht in Hüsten zu einem Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Frau aus Arnsberg befuhr die Straße in Richtung des Krankenhauses. Dabei vernahm sie einen lauten Knall. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die Arnsbergerin den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs touchierte. Die Frau informierte die Polizei erst im Nachgang über den Vorfall. Derzeit liegen keine näheren Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug vor. Der Fahrzeughalter oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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