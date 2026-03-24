POL-HSK: Mehrere Diebstähle aus Pkw in Sundern

Meschede/Olsberg/Winterberg (ots) - Am 21.03.2026, 16:15 Uhr, kam es in einem Supermarkt in Meschede zu einem versuchten Ladendiebstahl. Dabei versuchten zwei Täter Kaffee in einem Rucksack zu entwenden. Bei Ansprache durch das Personal flüchteten die Täter und entkamen zunächst unerkannt. Zeugen konnten Hinweise auf das Fluchtfahrzeug geben. Wenig später versuchte es einer der beiden Täter erneut in einem ...

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