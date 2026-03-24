Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Mehrere Diebstähle aus Pkw in Sundern
Sundern (ots)
Am Abend des 22.03.2026, gegen 20:30 Uhr, kam es in Sundern-Amecke zu sechs Diebstählen aus Pkw und einem Fahrraddiebstahl. Zwei bislang unbekannte Männer machten sich in der "Amecker Straße" sowie in der "Sonnenstraße" an den betroffenen Autos zu schaffen und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Dazu entwendeten sie ein unverschlossenes Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.
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