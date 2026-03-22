Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zigarettenautomat aufgesprengt

Sundern (ots)

Zwei unbekannte Täter sprengten am Sonntag, 22.03.2026, gegen 01:15 Uhr, einen Zigarettenautomaten an der Sorpestraße in Langscheid auf. Sie entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln sowie einen unbekannten Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in Richtung Ausgleichsweiher bzw. Parkplatz Sorpedamm, um von dort mit einem dunkelfarbigen Pkw die Flucht fortzusetzen. Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen gehandelt haben. Ein Täter trug einen dunkelblauen Kapuzenpulli sowie eine dunkle Hose. Der zweite Täter war mit einem schwarz-weiß-gestreiften Pullover bekleidet. Eine Plastiktüte zum Abtransport der Beute wurde mitgeführt. Hinweise an die Polizei werden unter der Rufnummer 02932-9020-0 erbeten.

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