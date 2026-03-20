Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus in Hallenberg
Hallenberg (ots)
In Hallenberg-Hesborn kam es am 19.03.2026, zwischen 18:57 Uhr und 21:00 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Ahelle". Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Objekt. Sie durchwühlten das Haus und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise können auf der Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981-90200 gegeben werden.
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