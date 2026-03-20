POL-HSK: Einbruch in Einfamilienhaus in Hallenberg

Sundern/Meschede (ots) - Am 18.03.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der L839 zwischen Grevenstein und Altenhellefeld zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Sundern war mit seinem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Altenhellefeld unterwegs, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, sich mutmaßlich überschlug und an einem Baum zum Liegen kam. Der ...

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