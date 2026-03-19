Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden gesucht

Arnsberg (ots)

Bereits am 07.03.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es in Neheim in der Unterführung unter der "Werler Straße" auf Höhe der L745 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht. Der 62-jährige Geschädigte aus Ense war mit seinem Fahrrad in der Unterführung in westlicher Richtung unterwegs, als ihm ein anderer Fahrradfahrer entgegenkam. Es kam vermutlich zu einem Zusammenstoß der beiden Radfahrer, infolgedessen der 62-jährige über die Lenkstange seines Fahrrads auf den Boden fiel und sich schwer verletzte - an den genauen Unfallhergang konnte sich der Enser im Nachgang nicht mehr erinnern. Der gesuchte unbekannte Unfallbeteiligte hielt kurz an, bevor er in östliche Richtung weiterfuhr. Dieser kann beschrieben werden als circa Mitte 30 bis 40 Jahre alter europäischer Mann. Der Geschädigte befindet sich in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können auf der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 gegeben werden.

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