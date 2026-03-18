Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Arnsberg-Müschede

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 16.03.2026 um 15:15 Uhr bis zum 17.03.2026 um 07:30 Uhr kam es in der Straße Lüttkewiesen in Arnsberg-Müschede zu einem Einbruch in eine Firma für Lampenschirme. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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