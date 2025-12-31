FW Norderstedt: Pressemitteilung - Feuerwehr Norderstedt Erste Lagemeldung zum Start der Silvesterbereitschaft 2025/2026 (Stand: 31.12.2025, 18:00 Uhr)

Feuerwehr Norderstedt

Norderstedt, 31.12.2025 - Die Feuerwehr Norderstedt hat um 18:00 Uhr die diesjährige Silvesterbereitschaft aufgenommen. Der Bereitschaftszeitraum erstreckt sich von 31.12.2025, 18:00 Uhr bis 01.01.2026, 07:00 Uhr.

Für die Silvesterbereitschaft stehen insgesamt rund 80 Einsatzkräfte an ihren jeweiligen Standorten zur Verfügung. Im Stadtgebiet sind 15 Einsatzfahrzeuge fest besetzt, um eine schnelle Hilfeleistung bei einem erfahrungsgemäß erhöhten Einsatzaufkommen rund um den Jahreswechsel sicherzustellen. Neben der Berufsfeuerwehr Norderstedt begleiten die Freiwillige Feuerwehr Harksheide sowie die Freiwillige Feuerwehr Garstedt die Silvesterbereitschaft an ihren jeweiligen Standorten, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Die Einsatzbereitschaft wird an den Standorten der Freiwilligen Feuerwehren dabei teilweise auch im familiären Rahmen begleitet: In einsatzfreien Zeiten halten sich einige Einsatzkräfte gemeinsam mit ihren Familien an den Feuerwachen auf, nutzen die Zeit für ein gemeinsames Buffet sowie Spiel und Spaß und genießen die gemeinsamen Stunden - selbstverständlich jederzeit einsatzbereit und ehrenamtlich.

Seit 18:00 Uhr wurde die Alarmierung auf den Führungs- und Lagebetrieb der Feuerwehr Norderstedt umgestellt. Dies hat zur Folge, dass durch die Kooperative Regionalleitstelle West alle Einsätze, die das Stadtgebiet Norderstedt betreffen, an den Führungs- und Lageraum der Feuerwehr Norderstedt übermittelt werden. Von dort aus erfolgt die Entsendung der Einheiten in die Einsätze sowie deren Koordinierung.

Der Führungs- und Lagebetrieb ist durch einen Inspektionsdienst mit Führungsassistenten besetzt. Neben dem C-Dienst der Berufsfeuerwehr ist zusätzlich ein fester Inspektionsdienst mit Führungsassistent als zweiter C-Dienst/Inspektionsdienst im Stadtgebiet eingesetzt, um die Einsatzführung vor Ort zu unterstützen und die Koordination parallellaufender Einsatzlagen sicherzustellen.

Vor der Alarmierungsumstellung kam es um 17:38 Uhr zum ersten heutigen Einsatz eines brennenden Abfallbehältnisses im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern.

Spätestens zum Abschluss der Silvesterbereitschaft wird es unaufgefordert eine Abschlussmeldung geben. Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um die erste Meldung zur Silvesterbereitschaft 2025/2026. Einsatzzahlen der Vorjahre (jeweils 31.12. 18:00 Uhr - 01.01. 06:00 Uhr):

Jahreswechsel 2024/ 2025: 22 Einsätze

Jahreswechsel 2023/ 2024: 10 Einsätze Jahreswechsel 2022/ 2023: 17 Einsätze Jahreswechsel 2021/ 2022: 6 Einsätze* Jahreswechsel 2020/ 2021: 3 Einsätze* Jahreswechsel 2019/ 2020: 16 Einsätze Jahreswechsel 2019/ 2018: 16 Einsätze Jahreswechsel 2017/ 2018: 18 Einsätze

* auf Grund der Corona-Pandemie u.a. Verkaufs- und Abbrennverbote pyrotechnischer Artikel

