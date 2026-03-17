Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Brilon

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 14.03.2026 um 12:00 Uhr bis zum 16.03.2026 um 11:00 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Mariengasse in Brilon zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der oder die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

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