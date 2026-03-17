Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei am Neheimer Busbahnhof

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:35 Uhr wurde durch einen Busfahrer eine Schlägerei am Neheimer Busbahnhof in der Goethestraße gemeldet. Demnach sollen sich ca. 15 Jugendliche geschlagen haben. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die beteiligten Jugendlichen -unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten- in Richtung Binnerfeld. Sofortige Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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