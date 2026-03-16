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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Sundern-Langscheid

Sundern (ots)

Am Freitag, den 13.03.2026, um 20:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in der Straße Zanderweg in Sundern-Langscheid. Zwei bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Eine Überwachungskamera zeichnete die beiden unbekannten Täter auf. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Täter A

   -	Männlich
   -	Schwarzer Kapuzenpullover
   -	Dunkelgrüne Weste
   -	Schwarze Jogginghose
   -	Helle Sportschuhe

Täter B

   -	Männlich
   -	Sturmhaube
   -	Schwarzer Kapuzenpullover
   -	Schwarze Weste
   -	Schwarze Hose
   -	Dunkle Sportschuhe
   -	Helle Handschuhe
   -	Taschenlampe

Darüber hinaus konnte durch die Videoüberwachung vor dem Haus ein unbekanntes Auto aufgezeichnet werden. Gegebenenfalls könnte es sich hierbei um das Täterfahrzeug gehandelt haben. Näheres ist hierzu bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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