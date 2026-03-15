Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Einbruch in Geschäft
Meschede (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Samstag auf der Heinrichsthaler Straße in ein als Geschäft genutztes Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher verschafften sich auf der Rückseite über einen Balkon gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten einige Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.
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