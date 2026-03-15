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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Geschäft

Meschede (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Samstag auf der Heinrichsthaler Straße in ein als Geschäft genutztes Einfamilienhaus ein. Die Einbrecher verschafften sich auf der Rückseite über einen Balkon gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchten einige Räumlichkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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  • 14.03.2026 – 09:20

    POL-HSK: Einbruch in Geschäft

    Olsberg (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 21.00 Uhr bis Freitag 09:20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in Bigge in der Hauptstraße ein. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Brilon unter der Rufnummer 0291-90200 mitzuteilen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle Telefon: 0291-9020-3110 Fax: 0291-9020-3119 E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de ...

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  • 14.03.2026 – 09:13

    POL-HSK: Raubüberfall auf Tankstelle

    Brilon (ots) - Am Freitag gegen 21:09 Uhr betrat ein unbekannter Täter eine Tankstelle in der Möhnestraße. Der Mann bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Nachdem er das Geld hatte, verließ er die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 180 cm groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet, ...

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  • 13.03.2026 – 08:09

    POL-HSK: Einbruch in Marsberg

    Marsberg (ots) - Im Zeitraum vom 10.03.2026 um 10:00 Uhr bis zum 11.03.2026 um 13:20 Uhr kam es in der Straße Albast in Marsberg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gewaltsam Zutritt. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

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