Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Marsberg

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 10.03.2026 um 10:00 Uhr bis zum 11.03.2026 um 13:20 Uhr kam es in der Straße Albast in Marsberg zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Eingangstür einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gewaltsam Zutritt. Derzeit liegen keine Hinweise darauf vor, dass etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200-3711 in Verbindung zu setzen.

