Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Sundern (ots)

Am 11.03.2026, gegen 18:50 Uhr, kam es in Sundern-Westenfeld im Kreuzungsbereich der Straßen "Kahlenberg" und "Zur Rieke" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der unfallverursachende Fahrer eines E-Scooters missachtete die Vorfahrt und stieß mit einem weißen Wohnmobil zusammen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden an der Front des Wohnmobils. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er ist männlich, circa 45-50 Jahre alt und wird als südosteuropäisch beschrieben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

