PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Strafanzeige wegen abgelaufenem Versicherungsschutz

Schmalkalden (ots)

Am Freitag Vormittag befuhr ein 36jähriger Mann mit seinem Segway die Renthofstraße in Schmalkalden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen festgestellt, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug seit dem 01.03.2026 abgelaufen ist. Daher wurde gegen den Fahrer Strafanzeige erstattet.

Die Polizei weißt nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März 2026 ein neuer Versicherungszeitraum begonnen hat und daher ein neuer Versicherungsvertrag geschlossen werden muss. Die neu ausgegebenen Versicherungskennzeichen sind natürlich ordnungsgemäß an den entsprechenden Kraftfahrzeugen, zu denen auch E-Scooter gehören, anzubringen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 07:20

    LPI-SHL: E-Bike gefunden

    Meiningen (ots) - Am Samstag Abend konnte aufgrund einer Bürgerin ein hochwertiges E-Bike im Stadtgebiet Meiningen aufgefunden werden. Dieses stand unverschlossen in einem Park. Hinweise auf den Besitzer des Fahrrades gab es nicht, daher hat die Polizei dieses zur Eigentumssicherung auf die Dienststelle verbracht. Sollte jemand ein solches Fahrrad vermissen, so wird er gebeten, sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises mit der PI Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:15

    LPI-SHL: Erneuter Steinwurf beschädigt Fensterscheibe

    Schmalkalden (ots) - Zum wiederholten Mal warf ein Unbekannter mittels eines Steines die Fensterscheibe einer älteren Frau in der Näherstiller Straße in Schmalkalden ein. Durch den Wurf des Steines ging die Scheibe zu Bruch. Wer für die Tat verantwortlich ist und ob es sich bei beiden Taten um den gleichen Steinewerfer handelt ist derzeit Teil der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die eventuell Hinweise zur Tat ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:03

    LPI-SHL: Unfallflucht

    Heldburg (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, den 06.03.2026, 10:50 Uhr - 11:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Heldburg in der Burgstraße Höhe Hausnummer 250 auf dem dortigen Parkplatz einer Arztpraxis. Ein roter Pkw fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten grauen Vw Golf. Im Anschluss verließ der Fahrer des roten Pkw pflichtwidirg die Unfallstelle. Am VW Golf entstand entsprechender Lackschaden. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren