LPI-SHL: Strafanzeige wegen abgelaufenem Versicherungsschutz

Schmalkalden (ots)

Am Freitag Vormittag befuhr ein 36jähriger Mann mit seinem Segway die Renthofstraße in Schmalkalden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch die Beamten der PI Schmalkalden-Meiningen festgestellt, dass der Versicherungsschutz für das Fahrzeug seit dem 01.03.2026 abgelaufen ist. Daher wurde gegen den Fahrer Strafanzeige erstattet.

Die Polizei weißt nochmals darauf hin, dass seit dem 01. März 2026 ein neuer Versicherungszeitraum begonnen hat und daher ein neuer Versicherungsvertrag geschlossen werden muss. Die neu ausgegebenen Versicherungskennzeichen sind natürlich ordnungsgemäß an den entsprechenden Kraftfahrzeugen, zu denen auch E-Scooter gehören, anzubringen.

