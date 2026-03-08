Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneuter Steinwurf beschädigt Fensterscheibe

Schmalkalden (ots)

Zum wiederholten Mal warf ein Unbekannter mittels eines Steines die Fensterscheibe einer älteren Frau in der Näherstiller Straße in Schmalkalden ein. Durch den Wurf des Steines ging die Scheibe zu Bruch. Wer für die Tat verantwortlich ist und ob es sich bei beiden Taten um den gleichen Steinewerfer handelt ist derzeit Teil der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die eventuell Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich mit der PI Schmalkalden - Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens (ST/0057991/2026) zu melden.

