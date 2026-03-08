Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Heldburg (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 06.03.2026, 10:50 Uhr - 11:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Heldburg in der Burgstraße Höhe Hausnummer 250 auf dem dortigen Parkplatz einer Arztpraxis. Ein roter Pkw fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten grauen Vw Golf. Im Anschluss verließ der Fahrer des roten Pkw pflichtwidirg die Unfallstelle. Am VW Golf entstand entsprechender Lackschaden. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Informationen zum Unfallhergang, Fahrzeug oder Fahrer des roten Pkw geben kann, melde sich telefonisch unter 03685-7780.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell