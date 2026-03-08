PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Heldburg (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 06.03.2026, 10:50 Uhr - 11:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Heldburg in der Burgstraße Höhe Hausnummer 250 auf dem dortigen Parkplatz einer Arztpraxis. Ein roter Pkw fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten grauen Vw Golf. Im Anschluss verließ der Fahrer des roten Pkw pflichtwidirg die Unfallstelle. Am VW Golf entstand entsprechender Lackschaden. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die Ermittlungen bezüglich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Informationen zum Unfallhergang, Fahrzeug oder Fahrer des roten Pkw geben kann, melde sich telefonisch unter 03685-7780.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
