Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

Schmalkalden (ots)

Mehrere unbekannte Täter drangen am Freitag (06.03.2026) gegen 03:00 Uhr gewaltsam in einen Kiosk am Lutherplatz in Schmalkalden ein. Die Täter verwüsteten den Innenraum des Ladens und flüchteten, teilweise mit Fahrrädern, mit mehreren Tüten und Rucksäcken vom Tatort. Sie konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0057101/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

