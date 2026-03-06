PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Vortest

Meiningen (ots)

Polizeibeamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 25-jährigen Autofahrer in Meiningen. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 25-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:48

    LPI-SHL: Fahrerlaubnis entzogen

    Barchfeld (ots) - Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 37-jährige Autofahrerin zwischen Breitungen und Barchfeld. Die Überprüfung ergab, dass der Frau die Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Jahren entzogen worden war. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:40

    LPI-SHL: Kein Versicherungsschutz

    Schmalkalden (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Donnerstagmittag Verkehrskontrollen in Schmalkalden durch. Ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer war mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:32

    LPI-SHL: Abgebrannte Wiese

    Suhl (ots) - Mehrere Personen meldeten am frühen Donnerstagabend Knallgeräusche und Feuer unterhalb der Ottilie am Domberg in Suhl. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte eine etwa 20x20 Meter großes Wiesen- und Waldstück, sodass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Auf der Anfahrt zum Einsatzort stellten die Polizisten mehrere Kinder mit erlaubnisfreien Feuerwerkskörpern fest. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren