LPI-SHL: Positiver Vortest
Meiningen (ots)
Polizeibeamte der Suhler Einsatzunterstützung kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 25-jährigen Autofahrer in Meiningen. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt unterbunden wurde. Den 25-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
