Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Transporter

Walldorf (ots)

Ein Autofahrer fuhr Donnerstagmorgen gegen 05:45 Uhr auf der B19 von Wasungen kommend in Richtung Meiningen. Am Ende des zweispurigen Straßenabschnitts zog ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters ohne auf den Verkehr zu achten auf die linke Fahrspur in Richtung Meiningen. Der Autofahrer bremste und lenkte nach links, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu vermeiden, geriet dabei jedoch in die Leitplanke, weshalb Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand. Der Transporterfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten pflichtwidrig fort. Sachdienliche Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0055971/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

