LPI-SHL: Fahrerlaubnis entzogen

Suhl (ots) - Mehrere Personen meldeten am frühen Donnerstagabend Knallgeräusche und Feuer unterhalb der Ottilie am Domberg in Suhl. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte eine etwa 20x20 Meter großes Wiesen- und Waldstück, sodass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Auf der Anfahrt zum Einsatzort stellten die Polizisten mehrere Kinder mit erlaubnisfreien Feuerwerkskörpern fest. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt ...

