Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrerlaubnis entzogen

Barchfeld (ots)

Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 37-jährige Autofahrerin zwischen Breitungen und Barchfeld. Die Überprüfung ergab, dass der Frau die Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Jahren entzogen worden war. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren die Folge.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

