LPI-SHL: Fahrerlaubnis entzogen
Barchfeld (ots)
Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine 37-jährige Autofahrerin zwischen Breitungen und Barchfeld. Die Überprüfung ergab, dass der Frau die Fahrerlaubnis bereits vor mehreren Jahren entzogen worden war. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis waren die Folge.
