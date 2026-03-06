LPI-SHL: Schwer verletzte Mopedfahrerin
Barchfeld (ots)
Ein 54-jähriger Autofahrer wollte Donnerstagabend von der Liebensteiner Straße in Barchfeld nach links in die Straße "Im Vorwerk" abbiegen. Dabei übersah er eine entgegenkommende vorfahrtsberechtigte 15-jährige Mopedfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Jugendliche verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
