LPI-SHL: Schwer verletzte Mopedfahrerin

Römhild (ots) - Ein 85-jähriger Autofahrer wollte Mittwochnachmittag von der Straße "Mühlendamm" in Römhild in Richtung Markt abbiegen. Dabei übersah er einen 49-jährigen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der 49-Jährige kam von der Straße ab und stieß in der weiteren Folge noch gegen eine Hauswand und ein Verkehrsschild. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro ...

