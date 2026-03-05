LPI-SHL: Drei Leichtverletzte
Wernshausen (ots)
Mittwochmorgen fuhr ein 76-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Bußhof und Wernshausen. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und prallte mit dem Auto einer entgegenkommenden 40-jährigen Autofahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 76-Jährige, die 40-Jährige sowie ihr 10-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell