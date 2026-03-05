PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

Meiningen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Mittwochmittag einen 23-jährigen Autofahrer in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folgen. Den 23-Jährigen erwartet eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

