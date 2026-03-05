PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stein gegen fahrendes Auto geworfen

Schmalkalden (ots)

Ein unbekannter Mann warf Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr in der Allendestraße in Schmalkalden einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto. An dem weißen Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0055323/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

