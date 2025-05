Suhl (ots) - Mittwochvormittag (14.05.2025) fuhr eine 24-jährige Autofahrerin auf der Ilmenauer Straße in Suhl in Richtung Gothaer Straße. In einer Kurve geriet sie auf die Abbiegespur des Gegenverkehrs und prallte frontal in einen Linienbus der zu diesem Zeitpunkt mit ungefähr 25 Personen besetzt war. Sowohl die Unfallverursacherin als auch ihr 32-jähriger Beifahrer sowie eine 30-Jährige im Bus verletzten sich bei dem Unfall leicht. Um den nicht mehr fahrbereiten Pkw ...

mehr