PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Römhild (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer wollte Mittwochnachmittag von der Straße "Mühlendamm" in Römhild in Richtung Markt abbiegen. Dabei übersah er einen 49-jährigen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der 49-Jährige kam von der Straße ab und stieß in der weiteren Folge noch gegen eine Hauswand und ein Verkehrsschild. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Personen blieben zum Glück unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 13:15

    LPI-SHL: Drei Leichtverletzte

    Wernshausen (ots) - Mittwochmorgen fuhr ein 76-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Bußhof und Wernshausen. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und prallte mit dem Auto einer entgegenkommenden 40-jährigen Autofahrerin zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 76-Jährige, die 40-Jährige sowie ihr 10-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:58

    LPI-SHL: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis

    Meiningen (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Mittwochmittag einen 23-jährigen Autofahrer in Meiningen. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die Folgen. Den 23-Jährigen erwartet eine Anzeige. Rückfragen ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 09:58

    LPI-SHL: Stein gegen fahrendes Auto geworfen

    Schmalkalden (ots) - Ein unbekannter Mann warf Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr in der Allendestraße in Schmalkalden einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto. An dem weißen Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren