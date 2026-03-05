Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall im Kreuzungsbereich

Römhild (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer wollte Mittwochnachmittag von der Straße "Mühlendamm" in Römhild in Richtung Markt abbiegen. Dabei übersah er einen 49-jährigen vorfahrtsberechtigten Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Der 49-Jährige kam von der Straße ab und stieß in der weiteren Folge noch gegen eine Hauswand und ein Verkehrsschild. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Personen blieben zum Glück unverletzt.

