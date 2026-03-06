LPI-SHL: Kein Versicherungsschutz
Schmalkalden (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen führten Donnerstagmittag Verkehrskontrollen in Schmalkalden durch. Ein 23-jähriger E-Scooter-Fahrer war mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs - ein aktueller Versicherungsschutz bestand nicht. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.
