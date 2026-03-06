PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Abgebrannte Wiese

Suhl (ots)

Mehrere Personen meldeten am frühen Donnerstagabend Knallgeräusche und Feuer unterhalb der Ottilie am Domberg in Suhl. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und löschte eine etwa 20x20 Meter großes Wiesen- und Waldstück, sodass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Auf der Anfahrt zum Einsatzort stellten die Polizisten mehrere Kinder mit erlaubnisfreien Feuerwerkskörpern fest. Ein Tatzusammenhang wird derzeit geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0056923/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

