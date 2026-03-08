PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden - Fahrzeug erfasst Fußgängerin

Lengfeld (ots)

Am 07.03.2026 um 17:11 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen in die Ortslage Lengfeld bei Themar beordert aufgrund der Meldung zu einem Verkehrsunfalls zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Gegen 17:05 Uhr lief eine 72-jährige mit ihrem Rollator den Veßraer Weg in der Ortslage Lengfeld entlang. Dieser Weg verfügt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten über keinen Bürgersteig. Derweil fuhr eine 75-jährige Pkw-Fahrerin rückwärts aus ihrer Grundstückseinfahrt, übersah die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die 72-jährige stürzte und zog sich hierbei schwerste Verletzungen zu. Nach Behandlung durch den alarmierten Notarzt wurde sie ins Klinikum nach Suhl verbracht. Zur zweifelsfreien Klärung des Unfallhergangs wurde eine Unfallsachverständiger verständigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Fahrzeugführerin wird sich zumindest wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, melden sich bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter 03685 - 7780.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

