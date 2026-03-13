Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und anschließender Flucht in der Möhnestraße in Arnsberg-Neheim. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 48-jähriger Mann aus Neheim mit seinem E-Scooter die Möhnestraße aus Neheim kommend in Fahrtrichtung Moosfelde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Wenige Augenblicke später stieg der Mann wieder auf seinen E-Scooter und flüchtete in Richtung Moosfelde. Sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zum Erfolg. Der Mann konnte auf seinem E-Scooter angetroffen werden. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten stellten zunächst fest, dass sich der Mann bei dem Zusammenstoß leicht verletzt hatte. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann alkoholisiert war. Das Ergebnis eines freiwilligen Atemalkoholtests erhärtete den Verdacht. Dem Mann wurde im Anschluss auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass an dem E-Scooter des 48-Jährigen ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen hing. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann aufgrund einer Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

