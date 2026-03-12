PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HSK: Weiterer Kontrolltag der Polizei im Hochsauerlandkreis gegen Einbruchskriminalität

Hochsauerlandkreis (ots)

Am Mittwoch, den 11.03.2026, hat die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis erneut gezielte Kontrollen zur Bekämpfung der hiesigen Einbruchskriminalität durchgeführt. Der mehrstündige Einsatz wurde von Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei unterstützt und hat an neuralgischen Punkten im Kreisgebiet stattgefunden. Insgesamt wurden 74 Fahrzeuge und 95 Personen kontrolliert. In diesem Rahmen wurden sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie eine Strafanzeige gefertigt. Darüber hinaus konnten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten zwei Haftbefehle vollstrecken.

Aus Sicht der Polizei kann der Einsatz erneut als erfolgreich bewertet werden. "Mit dem gestrigen Kontrolltag haben wir ein weiteres Mal ein deutliches Zeichen gegen Einbruchskriminalität gesetzt und sichtbar den Kontrolldruck auf potenzielle Täter erhöht", erklärt der Direktionsleiter Kriminalität, Deniz Özkan. Hinter jeder Tat können oftmals aber auch weitereichende Folgen für die Geschädigten stecken. "Einbruchskriminalität verursacht nicht nur materiellen Schaden, sondern belastet Betroffene häufig auch emotional. Deshalb hat ihre Bekämpfung für uns hohe Priorität", so Özkan weiter. In diesem Sinne empfiehlt die Polizei allen Bürgerinnen und Bürgern, auch auf die Möglichkeit einer kostenlosen, polizeilichen Beratung zum Thema Einbruchsschutz zurückzukommen. Prävention wird immer die beste Option bleiben, sich vor einem Einbruch zu schützen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pascal Kraas
Telefon: 0291/9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

