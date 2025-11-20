Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Drei Verletzte, drei beschädigte Pkw, sechsstelliger Schaden

Offenbach (ots)

(lei) Weil offenbar die Rechts-vor-Links-Regel missachtet wurde, ist es am späten Mittwochabend im Stadtteil Bieber zu einem folgenreichen Verkehrsunfall gekommen. Drei verletzte Insassen, drei beschädigte Autos und ein sechsstelliger Schaden stehen unter anderem im Protokoll des Polizeireviers Offenbach, dessen Beamten den Crash aufgenommen haben. Zugetragen hat sich dieser gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Langener Straße / Brückenstraße.

Ein 32-jähriger Opel-Fahrer hatte demnach wohl den von rechts aus der Brückenstraße kommenden Audi eines 35-Jährigen übersehen. Durch den heftigen Zusammenprall beider Autos wurde der A5 gegen einen am Straßenrand geparkten Q2 - ebenfalls Audi - geschleudert und kam letztlich an einer Hauswand und einem dortigen Briefkasten zum Stehen. Beide Fahrer sowie der 22-jährige Beifahrer in dem A5 wurden jeweils leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

An den drei Fahrzeugen, dem Briefkasten und der Hauswand entstand ein geschätzter, vorläufiger Gesamtschaden von etwa 130.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Offenbacher Revier zu melden.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell