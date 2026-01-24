PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Ense

FW Ense: Gemeinsamer Grundlehrgang - Modul 1 erfolgreich abgeschlossen

  • Bild-Infos
  • Download

Ense (ots)

Die Freiwilligen Feuerwehren Ense und Wickede (Ruhr) sind gemeinsam in die diesjährige Ausbildungsgemeinschaft gestartet.

An mehreren Ausbildungsabenden und -tagen in Wickede standen sowohl theoretische Inhalte als auch umfangreiche praktische Übungen auf dem Programm.

Dazu zählten unter anderem:

   - Einführung und organisatorische Grundlagen
   - Persönliche Schutzausrüstung
   - Umwelt- und Hygieneschutz
   - Rechtsgrundlagen
   - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
   - Fahrzeug- und Gerätekunde an verschiedenen Einsatzfahrzeugen
   - Grundtätigkeiten wie Kuppeln, Schlauchmanagement, Hydranten 
     setzen und der Umgang mit Strahlrohren und Kleinlöschgeräten

Ein besonderer Fokus lag auf der praxisnahen Ausbildung sowie auf der kameradschaftlichen Zusammenarbeit der Feuerwehrangehörigen beider Kommunen.

Den Abschluss von Modul 1 bildeten eine theoretische und praktische Prüfung, bei der das erlernte Wissen und Können erfolgreich unter Beweis gestellt wurde.

Ein großes Dankeschön gilt allen Ausbilderinnen und Ausbildern beider Feuerwehren für ihr Engagement - und natürlich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre Motivation und Einsatzbereitschaft.

Modul 2 startet am 02.02.2026

Rückfragen bitte an:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehr Ense

presse@feuerwehr-ense.de
https://feuerwehr-ense.de/

(Bericht: Jeanette Bahne)

Original-Content von: Feuerwehr Ense, übermittelt durch news aktuell

