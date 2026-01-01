Feuerwehr Ense

FW Ense: 2 Einsätze für die Feuerwehr Ense - vergleichsweise ruhige Silvesternacht

Ense (ots)

Zu 2 Einsätzen wurden die Feuerwehr Ense im neuen Jahr alarmiert. Nur 2 Minuten nach Mitternacht wurde eine Gruppe vom Löschzug Bremen in den Eickhoffweg in Ense-Bremen alarmiert. Dort war eine Hecke in Brand geraten, die aber von Anwohnern schon größtenteils gelöscht worden war. Die Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch und rückte nach ca. 30 Minuten wieder ein. Um 02:24 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung im neuen Jahr unter dem Stichwort "Brand 2-brennt Holzunterstand, Mülltonnen und Fassade" zum Seinersweg in Ense-Bremen. Aufgrund des Alarmstichwortes wurde der komplette Löschzug 1 (Bremen)entsandt. Aus bisher ungeklärter Ursache standen dort mehrere Mülltonnen in Flammen, welche von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht wurde. Ein Übergreifen des Feuers auf die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Anschließend wurden noch Glutnester auseinandergezogen und abgelöscht. Nachdem eine abschließende Kontrolle mittels Wärmebildkamera ergeben hatte, dass das Feuer endgültig gelöscht war, wurde die Einsatzstelle um 03:20 Uhr an den Eigentümer übergeben und die Feuerwehr konnte wieder einrücken. Im weiteren Verlauf der Nacht gab es für die Enser Einsatzkräfte keine weiteren Einsätze mehr. Mit diesen 2 Einsätzen verlief die Silvesternacht aus Sicht der Feuerwehr Ense vergleichsweise ruhig. Verletzte gab es bei beiden Einsätzen nicht.

