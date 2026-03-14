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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubüberfall auf Tankstelle

Brilon (ots)

Am Freitag gegen 21:09 Uhr betrat ein unbekannter Täter eine Tankstelle in der Möhnestraße. Der Mann bedrohte die Kassiererin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes aus der Kasse. Nachdem er das Geld hatte, verließ er die Tankstelle und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 180 cm groß, schlanke Statur, schwarz gekleidet, vermummtes Gesicht und Sonnenbrille. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Brilon unter der Rufnummer 0291-90200 mitzuteilen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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