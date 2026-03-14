Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Geschäft

Olsberg (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 21.00 Uhr bis Freitag 09:20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Geschäft in Bigge in der Hauptstraße ein.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei in Brilon unter der Rufnummer 0291-90200 mitzuteilen.

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