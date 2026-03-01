PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum vom Freitag (27.02.2026), gegen 19.30 Uhr, bis zum Samstag (28.02.2026), gegen 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Mazda in der Ganghoferstraße. Der Unbekannte beschädigte das Auto an der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto gegen den Randstein geschoben. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

