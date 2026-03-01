Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Samstag (28.02.2026) war ein 24-jähriger E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in der Peterhofstraße unterwegs. Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 24-Jährige besitzt die deutsch-kasachische Staatsbürgerschaft.
