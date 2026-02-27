PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Adelsried / BAB 8 / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pannenfahrzeug auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Neusäß und Anschlussstelle Adelsried. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 11.00 Uhr befanden sich ein 24-Jähriger sowie ein 59-Jähriger mit ihrem Transporter aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen. Der 44-jährige Fahrer des LKW befuhr den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam dieser offenbar zu weit nach rechts und es kam zum Zusammenstoß mit dem Transporter. Dabei wurden der 24-Jährige sowie der 59-Jährige von ihrem Transporter erfasst. Der 24-Jährige sowie der 59-Jährige wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Anschluss waren sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 44-Jährigen.

Der 24-Jährige sowie der 59-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der 44-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 14:16

    POL Schwaben Nord: Nach Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

    Augsburg (ots) - Friedberg / BAB 8 / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Kleintransporter und einem Porsche Taycan auf der A 8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Gegen 08.00 Uhr befuhr der 37-jährige Fahrer des Porsche den linken Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Dasing und Friedberg mit ca. 120 ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 14:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Bärenkeller - Am Donnerstag (26.02.2026) überfuhr eine bislang unbekannte Person einen Sensor der SWA im Holzweg. Gegen 11.15 Uhr errichteten Mitarbeiter der SWA einen Sensor auf der Fahrbahn zur Lokalisierung eines Wasserrohrbruches. Ein bislang unbekannter Autofahrer übersah den Sensor offenbar und überfuhr ihn. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren