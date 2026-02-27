Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Adelsried / BAB 8 / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pannenfahrzeug auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Neusäß und Anschlussstelle Adelsried. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Gegen 11.00 Uhr befanden sich ein 24-Jähriger sowie ein 59-Jähriger mit ihrem Transporter aufgrund einer Panne auf dem Standstreifen. Der 44-jährige Fahrer des LKW befuhr den rechten Fahrstreifen. Hierbei kam dieser offenbar zu weit nach rechts und es kam zum Zusammenstoß mit dem Transporter. Dabei wurden der 24-Jährige sowie der 59-Jährige von ihrem Transporter erfasst. Der 24-Jährige sowie der 59-Jährige wurden dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Anschluss waren sowohl der rechte als auch der mittlere Fahrstreifen für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 44-Jährigen.

Der 24-Jährige sowie der 59-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit. Der 44-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell