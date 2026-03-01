Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Samstag (28.02.2026) war ein 54-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Meringer Straße unterwegs. Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Autos besaß. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Autofahrer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 54-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
