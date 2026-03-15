Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Arnsberg Hüsten (ots)

Am 14.03.2026, gegen 13:40 Uhr, geriet ein 79jähriger Mann aus Sundern mit seinem Audi auf der B 229 zwischen dem Zubringer zur Bahnhofstraße und dem Abzweig zum Herdringer Schloß aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort stieße er mit dem BMW eines 35jährigen Dortmunders zusammen, der die B 229 in Richtung Autobahn befuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des älteren Mannes fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Dortmunder und seine 29jährige Beifahrerin klagten über Schmerzen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Kollision wurde beide Fahrzeuge stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die B 229 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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