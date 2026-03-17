Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Neheim

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 17:10 Uhr kam es in der Schwester-Aicharda-Straße in Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Geschädigte, ein 17-jähriger Syrer aus Neheim, war zum Tatzeitpunkt zu Fuß unterwegs und ging in Richtung Fußgängerzone. Dort traf er auf einen 22-jährigen Syrer - ebenfalls aus Neheim. Zunächst entwickelten sich verbale Streitigkeiten. In der Folge griff der 22-Jährige den 17-Jährigen mit einem Pfefferspray an. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 22-jährigen Neheimer.

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