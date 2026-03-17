Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ermittlungskommission Watte: Mehrere Festnahmen - umfangreiche Betäubungsmittel- und Bargeldsicherstellungen

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Hochsauerlandkreis (ots)

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis führt seit Ende Oktober 2025 umfangreiche Ermittlungen gegen eine überörtlich agierende Tätergruppierung wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei der KPB Hochsauerlandkreis, hier insbesondere durch das Kriminalkommissariat 3, geführt.

Im Verlauf der Ermittlungen kam es zunächst am 25.10.2025 zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen aus Arnsberg (35 und 45 Jahre). Dabei wurden 2,3 Kilogramm Amphetamin sichergestellt; in beiden Fällen wurden Haftbefehle erlassen.

Am 22.12.2025 erfolgte eine weitere Festnahme im Bereich Olsberg (33 Jahre). Hier wurden ein Liter Amphetaminöl sowie ein Kilogramm Ketamin aufgefunden und sichergestellt; auch hier wurde ein Haftbefehl erlassen.

Im weiteren Verlauf identifizierten die Ermittler einen 45-jährigen Tatverdächtigen aus Wuppertal sowie weitere Beschuldigte. Gegen diese Gruppe wurden am 13.02.2026 in Wuppertal und Lüdinghausen insgesamt fünf Objekte durchsucht und vier Haftbefehle vollstreckt. Dabei stellten die Einsatzkräfte u.a. folgende Mengen sicher:

Amphetaminöl: 33 Liter (zur Herstellung von ca. 99 Kilogramm konsumfähigem Amphetamin) Amphetamin: 15,4 Kilogramm Kokain: 8,45 Kilogramm Marihuana: 1,4 Kilogramm Haschisch: 283 Gramm LSD: 5.000 Konsumeinheiten Ecstasy: 126 Gramm Ketamin: 239 Gramm Potenzmittel ("Cobra"): 762 Stück Bargeld: 105.000,00 EUR Geschätzter Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel: ca. 1.528.000 EUR

"Solche Sicherstellungsmengen sind sicher außergewöhnlich und für uns als Polizei eine toller Ermittlungserfolg. Es verdeutlicht aber zugleich die Dimension dessen, was auf unseren Straßen rund um Betäubungsmittel geschieht", verdeutlicht Deniz Özkan, Leiter der Kriminalpolizei im HSK.

Am 24.02.2026 wurde zudem ein weiterer, bislang noch aktiver Tatverdächtiger bei der Übernahme von drei Kilogramm Marihuana angetroffen und festgenommen. Im Anschluss wurden drei weitere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt; hierbei wurden zwei weitere Tatverdächtige (28 und 37 Jahre) vorläufig festgenommen und weitere zwei Kilogramm Marihuana sichergestellt. Gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl erlassen.

"Die konsequente Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im HSK und den dahinter liegenden Strukturen von teils organisierter Kriminalität bleibt auch im Jahr 2026 ein wichtiger Baustein unserer Kriminalitätsbekämpfung."

Die Ermittlungen dauern an.

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