PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Winterberg

Winterberg (ots)

85-jähriger Mann an der Unfallstelle verstorben.

Am gestrigen Vormittag um 11:10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Winterberg. Ein 85-jähriger Mann aus Bremen befuhr zusammen mit seiner 83-jährigen Beifahrerin die Straße Am Waltenberg aus Richtung des Herrlohtunnel kommend in Fahrtrichtung Neuastenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und schließlich mit einer Baumgruppe. Dort kam das Auto zum Stillstand. Der 85-jährige Bremer verstarb an der Unfallstelle. Seine 83-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 07:52

    POL-HSK: Versuchter Einbruch in Brilon

    Brilon (ots) - Im Zeitraum vom 14.03.2026 um 12:00 Uhr bis zum 16.03.2026 um 11:00 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Mariengasse in Brilon zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten erfolglos, sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der oder die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 07:50

    POL-HSK: Schlägerei am Neheimer Busbahnhof

    Arnsberg (ots) - Am gestrigen Abend um 19:35 Uhr wurde durch einen Busfahrer eine Schlägerei am Neheimer Busbahnhof in der Goethestraße gemeldet. Demnach sollen sich ca. 15 Jugendliche geschlagen haben. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die beteiligten Jugendlichen -unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten- in Richtung Binnerfeld. Sofortige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren