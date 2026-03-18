Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall in Winterberg

Winterberg (ots)

85-jähriger Mann an der Unfallstelle verstorben.

Am gestrigen Vormittag um 11:10 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Winterberg. Ein 85-jähriger Mann aus Bremen befuhr zusammen mit seiner 83-jährigen Beifahrerin die Straße Am Waltenberg aus Richtung des Herrlohtunnel kommend in Fahrtrichtung Neuastenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Verkehrsschildern und schließlich mit einer Baumgruppe. Dort kam das Auto zum Stillstand. Der 85-jährige Bremer verstarb an der Unfallstelle. Seine 83-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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